Itálie podpoří odpojení Ruska od systému SWIFT. Informoval o tom ukrajinský prezident Zelenskyj s odkazem na jeho rozhovor s italským premiérem Draghim. Itálie původně opatření nechtěla podpořit.

Snahu západních zemí odpojit Rusko od platebního systému potvrdila v sobotu i litevská premiérka Ingrida Simonyteová. „Naším cílem je, aby rozhodnutí padlo co nejrychleji,“ řekla ráno na tiskové konferenci. „Nevypadá to, že by k odpojení zbýval velký odpor“.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022