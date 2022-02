Reportér BBC na ukrajinsko-maďarské hranici mluví s uprchlíky. Devatenáctiletá Marija a její třináctiletá sestra utekly z Kyjeva s kamarády. „Neměly jsme ponětí, co se děje; vzaly jsme plastové tašky na odpadky a začaly do nich rvát všemožné oblečení, na které nám padl zrak. A doklady, peníze, všechno, co se dalo. A přitom jsme zvenku slyšely výbuchy, fakt velké. A byly vidět takové červené plameny,“ popsala Marija. Sestry už hranici překročily a v Maďarsku se shledaly s rodiči.