Londýn nevěří prohlášení Moskvy, že ruská armáda dobyla jihoukrajinský Melitopol. „Všechny ruské cíle ze dne jedna (invaze) – dokonce i Melitopol, o kterém Rusové tvrdí, že se ho zmocnili, ale my nevidíme nic, co by toto tvrzení podpořilo – jsou stále v rukách Ukrajinců,“ řekl britský ministr obrany. (Reuters)