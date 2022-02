Ukrajinský historik Jurij Korčemnyj v životě nevystřelil z útočné pušky. Dnes ale u jednoho z kyjevských mostů bere do ruky kalašnikov. 35letý muž teď jako dobrovolník hodlá bránit své město. „Rozdali nám pušky, nabili je pro nás a teď jsme tu,“ řekl agentuře AFP.

— Anna Smolchenko (@Annaafp) February 26, 2022