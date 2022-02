Podle korespondenta Buzz Feed News ukazují nové satelitní snímky z jižního Běloruska téměř 150 útočných a transportních vrtulníků i podpůrného vybavení. Místo se nachází asi 32 kilometrů od ukrajinské hranice a méně než 160 kilometrů od Kyjeva.

NEW satellite images show nearly 150 attack and transport helicopters, as well as support equipment in southern Belarus, some 20 miles from the border with Ukraine and less than 100 miles from Kyiv, Ukraine. 📸: @Maxar, Feb. 25 pic.twitter.com/GYVMNDNxhP

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022