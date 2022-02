Studio N: Ukrajina vyhlásila kvůli ruské invazi všeobecnou mobilizaci. Zemi nesmí opustit muži ve věku od 18 do 60 let. Jaká je situace v ukrajinském hlavním městě? Filip Titlbach mluví s reportérem Mirkem Tódou, který se z Donbasu přesunul do Kyjeva.