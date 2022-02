Ukrajinský exprezident Petro Porošenko je s puškou v ruce spolu s vojáky v centru Kyjeva. V rozhovoru pro CNN řekl, že je Putin šílenec. Na otázku, jak dlouho si myslí, že Ukrajina vydrží, odpověděl: navěky.

“How long do you think you can hold out?”

“Forever.”

Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR

— CNN (@CNN) February 25, 2022