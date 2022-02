Ukrajina si podle ministryně obrany Jany Černochové nevyzvedla dělostřelecké granáty z Česka. „Nikdo nás ale nežádal, abychom to zajistili my. Mezitím se uzavřel vzdušný prostor, my jednáme intenzivně o tom, jak tam tu munici dostat,“ řekla.

Česko dostalo od ukrajinského velvyslance seznam dalších zbraní a munice, které bude ukrajinská armáda potřebovat. Černochová požadavky předala náčelníkovi generálního štábu a dalším osobám. O dalším daru se má rozhodnout o víkendu.