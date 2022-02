Vláda připravuje omezení leteckého provozu nad územím České republiky pro některé letecké společnosti z Ruska, oznámil premiér Petr Fiala. Podobu opatření ladí s Polskem.

„Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru,“ řekl Fiala.