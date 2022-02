Zelenskyj: Jak chcete bránit sami sebe, když jste tak pomalí v pomoci Ukrajině?

„Po dva dny naše města čelí bombardováním. Kolony tanků a vzdušné útoky jsou to, co Evropa zažila za druhé světové války. Evropa řekla: už nikdy více. Ale je to tu,“ prohlásil ukrajinský prezident Zelenskyj.

„Vím, že to všichni vidíte. Ale nevidíme, co s tím chcete dělat. Jak chcete bránit sami sebe, když jste tak pomalí v pomoci Ukrajině?“ zeptal se Zelenskyj v dnešním projevu o situaci na Ukrajině.

„Evropa má dost síly zastavit tuto agresi. Zrušení víz Rusům, jejich odříznutí od SWIFTu, úplná izolace Ruska, odvolání velvyslanců, embargo na ropu, vynucení bezletové zóny – to všechno musí být na stole. Ve všech zemích, ve všech městech, vyjděte do ulic a požadujte mír. Mír pro Ukrajinu.“

„Pokud vy Evropané máte vojenský výcvik a nechcete jen sledovat nerozhodnost vašich politiků, můžete přijet k nám a společně s námi bránit Evropu tam, kde je to třeba,“ vyzval mimo jiné.

„Chci oslovit ruského prezidenta: bojuje se v celé zemi. Pojďme začít jednat, ať lidé neumírají. Chci také oslovit naše jednotky. Držte své pozice. Jste to jediné, co máme,“ shrnul ve své řeči.