Ukrajinský úřad pro jadernou energii uvedl, že zaznamenal zvýšenou míru radiace u bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Místo včera obsadili ruští vojáci. (ČTK)

Data from the automated radiation monitoring system of the exclusion zone, which is available online, indicate that the control levels of gamma radiation dose rate (red dots) have been exceeded at a significant number of observation points. pic.twitter.com/G4WEGgkMcT

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022