Ukrajina sestřelila nad Kyjevem ruské letadlo, uvedl poradce ministerstva vnitra. Trosky zřejmě dopadly do rezidenční oblasti, podle Unianu na místě hoří devítipatrová budova. (Guardian, NEXTA)

A #Russian aircraft shot down by #Ukrainian air defenses falls on residential areas in #Kyiv. pic.twitter.com/kNR9yFwSGv

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022