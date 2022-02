„Tady ruská válečná loď. Složte zbraně a vzdejte se, předejdete zbytečným obětem, jinak budete bombardováni,“ slyšeli ukrajinští obránci Hadího ostrova v Černém moři předtím, než útočníkům vzkázali, ať táhnou. Všech 13 pohraničníků zemřelo. (BNO News, Meduza)

Ukrainian post at Snake Island in the Black Sea told Russian warship to "go fuck yourself" after being told to surrender. The 13 service members were killed pic.twitter.com/2FuKHc04D3

— BNO News (@BNONews) February 24, 2022