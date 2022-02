Podle místopředsedy vlády Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je těžko představitelné, že by některý z členských států NATO šel cestou přímé vojenské intervence a vstoupil na území jiného státu.

„V ten okamžik by to byla opravdu velmi nebezpečná situace, která by mohla znamenat konflikt na úrovni třetí světové války,“ řekl Jurečka ve vysílání České televize.