Sídlo Evropské komise v Bruselu je dnes nasvícené žluto-modrými barvami. „Více než kdy jindy Evropská unie stojí za Ukrajinou a jejími občany,“ napsala na Twitteru předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.

A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.

More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022