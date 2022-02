Před několika minutami začalo jednání Evropské rady k ruskému útoku na Ukrajinu. Z důvodu zajištění diskrétnosti debata probíhá bez veškerých elektronických zařízení.

The special #EUCO called by @eucopresident has started now.

First on is an exchange of views with @EP_President

The discussion this evening will take place without electronic devices to ensure confidentiality. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/nIcE0Ea3jM

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 24, 2022