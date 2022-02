Premiér Petr Fiala přijel do budovy Evropské rady v Bruselu, kde za dvacet minut začne mimořádný summit lídrů k ruské invazi na Ukrajinu. Lídři sedmadvacítky by se měly dohodnout na druhém balíčku sankcí vůči Rusku, který by měl být výrazně tvrdší než předešlé sankce.

Fiala se ještě před Evropskou radou zúčastní krátkého setkání premiérů V4.