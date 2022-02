Americké vojenské síly na Ukrajině nezasáhnou, oznámil prezident Joe Biden

Americký prezident Joe Biden: „Putin tento útok plánoval měsíce.“ Na hranice, kde byly ruské jednotky, Rusové předem dodali zásoby krve i polní nemocnice. Po týdny jsme před tímto útokem varovali, řekl na tiskové konferenci.

Prezident Biden ostře odsoudil ruský vpád na Ukrajinu. Na rozdíl od české opozice ale ta americká jednotná není. Foto: Adam Schultz, Bílý dům, Flickr

„Putin je agresor a teď jeho země ponese důsledky. Dnes hodlám oznámit další sankce, pro ruskou ekonomiku budou znamenat těžkou ránu,“ řekl na úvod tiskové konference americký prezident Joe Biden. Vpád Ruska na Ukrajinu ostře odsoudil: „Toto je flagrantní porušení mezinárodního práva. Putin vyhlásil svou válku.“

„Je to agrese, která nemůže zůstat bez odezvy. Hájíme svobodu, hájíme mír. Pokud bude Rusko pokračovat k kyberútocích, jsme připraveni na odezvu,“ prohlásil Biden.

„Ráno jsem mluvil s lídry G7 a shodli jsme se na tom, že omezíme obchod s Ruskem v jenech, librách, eurech, dolarech,“ řekl Biden. „Budou postiženi i oligarchové a jejich rodiny, ti, kteří se osobně zasloužili o tuto situaci,“ řekl na tiskové konferenci. Rusko bude podle něj odříznuto od světových investic.

Dopad sankcí na Rusko bude podle Bidena maximální, na USA a spojence minimální. Dodatečné sankce se týkají i banky VTB; odhaduje se, že odstřihnou Rusko od více než poloviny dovozu nových technologií. Mezi sankcemi však není odříznutí Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT, jehož vypnutí by pro Rusko mělo vážné dopady.

„Sankce, které navrhujeme, se týkají tolika bank, že to bude mít větší dopad než omezení přístupu k systému SWIFT,“ vysvětlil Biden. „Sankce potřebují čas, aby zapůsobily. Musí to trvat a musíme je vydržet, i když to i nás bude něco stát. Hrozba sankcí a jejich uplatnění jsou dvě různé věci, musíme počkat, až se efekt sankcí dostaví.“

„Kromě ekonomických opatření se také zvýšilo naše odhodlání chránit východní křídlo našich spojenců,“ řekl Biden. „Naše síly byly uvedeny do stavu vysoké pohotovosti, aby mohly být nasazeny tam, kde je to zapotřebí.“ Členy Severoatlantické aliance ujistil, že „pokud se Putin nezastaví na hranicích Ukrajiny a napadne i další státy, které musíme bránit, uděláme to“.

Na Ukrajině ale Američané bojovat nebudou. „To nemůžeme,“ dodal Biden. USA alespoň poskytnou Ukrajině 150 milionů dolarů na vojenskou pomoc. „Jsme také připraveni pomoci i ukrajinským podnikům a podnikatelům.“

„Putin si vymyslel hrozbu a tvrdí, že ji porazí, ale historie nás učí, že to nakonec vždy skončí porážkou agresora. Ukrajina prokázala, že je odhodlaná hájit svou svobodu a suverenitu,“ vyzdvihl ukrajinskou obranu.

„Putin se snaží měnit násilím hranice, obviňuje ostatní z korupce. Nemůžeme si ale připustit chmurnou vizi budoucnosti, kde si každý přisvojuje cizí území. Rusko za to zaplatí ekonomicky i institucionálně, to dokážeme zajistit,“ řekl americký prezident. Jakýkoliv národ, který se připojí k této agresi, bude navždy poskvrněn hanbou. Naopak demokratický svět z toho vyjde posílen, dodal.

„Tohle momentálně nejsem připraven komentovat,“ odpověděl americký prezident Joe Biden na dotaz, zda naléhá i na Čínu, aby Rusko izolovala.