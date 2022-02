Fiala: Na odsouzení ruské agrese jsme se s opozici shodli. Budeme podporovat nejtvrdší sankce

„Přijíždím z mimořádného zasedání parlamentu, na kterém jsme přijali usnesení odsuzující ruskou agresi na Ukrajině,“ řekl premiér Petr Fiala. Ocenil i jednotný přístup opozice: „Na jednání se ukázalo naprosté sjednocení s opozicí, která prohlásila, že v tomto opozicí není.“

V pátek dopoledne se kvůli Rusku koná mimořádné jednání vlády. Premiér Fiala se s prezidentem Milošem Zemanem odpoledne virtuálně zúčastní mimořádného summitu NATO. „Budu při jednání Evropské rady zastávat pozici, aby byl krok Ruska jednoznačně odsouzen a byly přijaty co nejtvrdší sankce,“ avizoval premiér.

„Musíme udělat několik věcí a děláme je: Zajistit bezpečnost českých občanů, odsoudit kroky Ruska – česká vláda mimo rámec sankcí EU tyto kroky udělala,“ zmínil premiér s odkazem na zastavení provozu českých konzulátů v Rusku a ruských v Česku. „Třetí věc je maximální podpora Ukrajině a Ukrajincům, nevinným lidem, kteří se stali obětí ruské agrese,“ řekl Fiala. Česko podle něj poskytne ještě silnější humanitární a lékařskou pomoc.

Premiér dále oznámil, že proti Rusku je připravený balík sankcí. „Nemají to být nějaké kosmetické sankce, ale sankce, které zasáhnou ruskou ekonomiku, odstřihnou ji od některých trhů a finančních toků. Já za Česko říkám, že budeme podporovat ty sankce, které půjdou nejdál.“ Detaily sankcí údajně doladí na jednání Evropské rady.

Otázka dodávek plynu se podle Fialy nedá řešit jen z pozice ČR. „Musí jednat i Evropská komise, ale nepropadejme panice. Zatím nejsou signály, že by se zastavily toky plynu. To, co děláme, je prevence.“