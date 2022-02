Evropská léková agentura (EMA) doporučila schválení vakcíny od společnosti Moderna pro děti ve věku od 6 do 11 let a schválení posilující dávky vakcíny od společností Pfizer/BioNTech pro děti od 12 let.

Vakcína Spikevax od společnosti Moderna se už používá u dětí starších 12 let, dávka pro šesti- až jedenáctileté bude poloviční. Se čtyřtýdenním odstupem se rovněž bude podávat ve dvou dávkách, informovala léková agentura v tiskové zprávě.

Obě doporučení ještě musí schválit Evropská komise.