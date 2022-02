Civilní obyvatelstvo v Charkově, na který útočí Rusko, se skrylo v podzemních stanicích tamního metra. Z místa reportuje CNN.

Surreal moments as @clarissaward reports from a subway station in Kharkiv. "Yesterday this would have been full of commuters making their way back and forth to work. Today, it has become an impromptu bomb shelter." pic.twitter.com/vEVnFcCrq7

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022