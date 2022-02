Černochová: Obrana zvažuje možnosti poskytnutí vojenského zdravotnictví

Ministerstvo obrany zvažuje možnost poskytnutí kapacit vojenského zdravotnictví, pokud by to bylo potřeba. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká armáda je podle ní připravena na všechny scénáře vývoje.

Uvedla, že ministerstvo obrany průběžně vyhodnocuje všechny dostupné informace, a to i z hlediska státních podniků nebo podřízených organizací.

Poukázala na vojenské zdravotnictví. „I tam zjišťujeme nějakou případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých našich kapacit, pokud by něco takového bylo zapotřebí,“ řekla. (ČTK)