Nad Hostomelem poblíž Kyjeva létají ruské helikoptéry. Ukrajinští občané se před nepřátelskou palbou schovávají do prostorů metra. Informuje o tom na Twitteru běloruská novinářka Hanna Liubakova.

Russian helicopters in Hostomel, a town in Ukraine's Kyiv Oblast, a north-western suburb to the capital city of Kyiv. pic.twitter.com/78yKibpwCQ

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 24, 2022