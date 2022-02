Obydlená část Čuhujiva v charkovské oblasti se podle agentury Bellingcat stala terčem ruských útoků. Ty měly pravděpodobně směřovat letiště, které leží poblíž. Případný počet obětí není znám. (Bellingcat)

This video showing damage to civilian apartment buildings was filmed at 49.850727, 36.659762 in Chuhuiv, near an airport that was the likely target of the attack. Civilian casualties have been reported from the attack attributed to Russian forces. https://t.co/MIV5xErjWL pic.twitter.com/MxGsCcJN2J

— Bellingcat (@bellingcat) February 24, 2022