Šéf unijní diplomacie Josep Borrell: toto jsou jedny z nejtěžších a nejtemnějších hodin v Evropě od druhé světové války, velká jaderná velmoc zaútočila na sousední zemi.

Borrell zdůraznil, že je to závažné porušení mezinárodního práva a základních principů lidské koexistence. „EU bude reagovat co nejsilněji,“ řekl.

Borrell avizoval, že EU zavede vůči Rusku zatím nejpřísnější balíček sankcí. „Ruské vedení bude mít co dělat s nevídanou izolací. Je to záležitost života a smrti, není to jen nějaká politická hra,“ uvedl.