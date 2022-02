„Prezident Putin si zvolil cestu krveprolití a destrukce tím, že zahájil ničím nevyprovokovaný útok na Ukrajinu,“ napsal britský premiér Boris Johnson. „Spojené království a naši spojenci odpoví rozhodně,“ oznámil.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022