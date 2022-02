Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba napsal, že „Putin spustil v plném rozsahu invazi vůči Ukrajině“. Ukrajina se podle něj bude bránit a zvítězí. Svět podle ministra může a musí Putina zastavit. „Čas jednat je teď,“ napsal na Twitteru.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022