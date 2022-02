Americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že pro Rusko se vše zdá být připraveno k tomu, aby podniklo významnou agresi vůči Ukrajině. Nechtěl sdělit konkrétní datum či čas, kdy by mohlo k invazi dojít. Věří, že stále existuje příležitost k tomu agresi odvrátit. (NBC News)

Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis:

“Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells @LesterHoltNBC. pic.twitter.com/dm6afgR4wJ

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022