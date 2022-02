Výbor pro obranu doporučil schválení rozpočtu pro ministerstvo obrany

Sněmovní výbor pro obranu doporučil poslancům schválit návrh rozpočtu pro ministerstvo obrany. Hospodařit by letos podle něj mělo s 88,15 miliardy korun, příští rok by výdaje na obranu měly vzrůst na téměř 100 miliard a v roce 2024 na asi 109,5 miliardy korun.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se ale bude ministerstvo snažit, aby se výdaje v příštích dvou letech zvýšily.

Letos tak bude Česko na svou obranu dávat 1,33 procenta HDP, příští rok by to mělo být podle střednědobého plánu 1,42 procenta HDP a v roce 2024 pak 1,49 procenta HDP. Aby koalice dosáhla slibovaných dvou procent v roce 2025, znamenalo by to při zachování navrhovaných částek razantní navýšení rozpočtu ministerstva obrany v posledním roce jejího vládnutí. Ministerstvo odhaduje, že dvě procenta HDP budou v roce 2025 znamenat asi 150 miliard korun.

Černochová novinářům řekla, že ihned po schválení rozpočtu na letošní rok začne s ministerstvem financí vyjednávat o růstu výdajů v příštích letech, aby skok v roce 2025 nebyl tak výrazný. Ministryně dnes opět zopakovala, že závazek vlády dosáhnout v roce 2025 dvou procent HDP na obranu trvá. Tuto povinnost chce i stanovit zákonem. Zřídit také plánuje fond pro obranu, ze kterého by byly financovány důležité modernizační projekty.

Bývalý ministr obrany a současný předseda výboru Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že takové navýšení podporuje. Po ministerstvu obrany požadoval ale ujištění, že úřad dokáže patřičné projekty zrealizovat.

Rozpočet na letošní rok je o 5,4 miliardy korun nižší, než s jakým počítal návrh připravený minulou vládou. Ministerstvo škrtlo 4,83 miliardy, které byly určeny na první splátku pásových bojových vozidel pěchoty. Podle Černochové ale letos nebude jejich dodavatel vybrán, protože minulé vedení zakázku pozastavilo. Vláda slibuje, že peníze na projekt vyčlení v příštích letech, až se podaří výběrové řízení dokončit. Dalších 520 milionů korun vláda ušetřila tím, že nezvýšila platy tak, jak před volbami sliboval předchozí kabinet.

V investicích letošní rozpočet počítá například s asi 1,2 miliardy korun na splátku nových děl, s 980 miliony na pořízení protiletadlového systému SHORAD nebo s 1,5 miliardy korun na vozidla pro chemiky. V letectví dá obrana 4,4 miliardy korun na splátku vrtulníků z USA, 2,6 miliardy na radiolokátory MADR nebo 1,7 miliardy korun na pronájem gripenů.

Na minulý rok Sněmovna ministerstvu obrany schválila rozpočet 75,4 miliardy korun. Původně měla obrana dostat o deset miliard korun více, po tlaku komunistů ale byly peníze převedené do rozpočtové rezervy. Vláda je resortu vrátila po několika měsících, rozpočet obrany tak byl 85,4 miliardy Kč.