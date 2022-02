Nejbohatší Ukrajinci Rinat Achmetov a Viktor Pinčuk se vrátili z ciziny do Kyjeva, kde se večer má konat setkání padesátky největších podnikatelů s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Byl jsem tu a budu. Zdá se mi, že hlavní je to, co dělám, a ne zda se tu nacházím či nenacházím,“ řekl Achmetov listu Ukrajinska pravda. „Ukrajina je v ohrožení, a proto udělám vše, abych ji ubránil, ubránil ukrajinskou svrchovanost, celistvost, nezávislost a to nejcennější – lid. Kvůli tomu nepřestávám investovat miliardy dolarů do ukrajinské ekonomiky, do nových pracovních míst,“ zdůraznil. Ujistil, že podnikatelé jsou připraveni pomáhat vládě a městům, kde podnikají. „Lidi nenecháme v bídě,“ slíbil.

Deník připomněl, že Achmetov odletěl z Ukrajiny již 30. ledna, ale 16. února, kdy americké zpravodajské služby očekávaly začátek velké ruské ofenzivy, se vrátil do vlasti a pobýval v Mariupolu, nejvíce na jihovýchod vysunuté ukrajinské baště. Ale již 18. února zase odletěl. Podnikatelův mluvčí ujistil, že se Achmetov vrátí, pokud se hrozba vojenského útoku zvýší. V úterý večer Achmetovův holding oznámil, že zaplatí do státního rozpočtu předem daně ve výši jedné miliardy hřiven (asi 747 milionů korun)

V Mariupolu se v úterý večer konala demostrace, na které místní lidé – dělníci, podnikatelé, lékaři, učitelé – dávali podle deníku najevo, že přístavní město u Azovského moře je součástí Ukrajiny a že si nepřejí, aby je ruští vojáci „osvobodili“. Vlastenecké akce se zúčastnila více než tisícovka z asi 450 000 obyvatel města. (ČTK)