Putin by měl být na sankčním seznamu první, kritizuje eurokomisařka Jourová

Ruský prezident Vladimir Putin by měl být podle eurokomisařky Věry Jourové první na seznamu sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho agresivnímu postupu vůči Ukrajině. Fakt, že Putin na unijním seznamu chybí, je podle Jourové spíše projevem slabosti než diplomatického umu.

Jourová, která má v Evropské komisi na starosti hodnoty, transparentnost a dodržování zásad právního státu, vynechání ruského prezidenta kritizuje. „Vladimir Putin by měl být první na seznamu,“ řekla HN.

Deník poukazuje na to, že nejvyšší představitelé „predátorských“ režimů se tradičně přidávají na sankční seznamy jako poslední kvůli udržení komunikace. „Je vždycky otázka, jestli je to profesionální um diplomacie, nebo slabost. Já bych to viděla spíš jako to druhé,“ uvedla k tomu Jourová. (HN, ČTK)