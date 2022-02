Včerejší satelitní snímky od americké společnosti Maxar ukazují na nasazení vojáků a techniky v západním Rusku a v Bělorusku poblíž ukrajinských hranic. Ve městě Bělgorod vznikla nová polní nemocnice, na běloruském území je nové letiště. (NY Times)

Another image shows a newly set up field hospital in #Belgorod, set up over the last week. @Maxar pic.twitter.com/Lhn4T3IXZs

— Christoph Koettl (@ckoettl) February 22, 2022