ČR včas splní podmínky pro čerpání z mimořádného fondu EU, řekl Bartoš

Česko podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše dokáže do poloviny roku splnit podmínky pro čerpání peněz z mimořádného fondu obnovy Evropské unie. Předseda Pirátů to dnes řekl novinářům na závěr své první návštěvy Bruselu.

Tam jednal mimo jiné s eurokomisaři odpovědnými za strukturální fondy a rozpočet. České úřady podle Bartoše zvládnou vyhovět požadavkům spojeným s potíráním korupce a střetu zájmů, v otázce obtížně stíhatelných dalších faktických podmínek může podle něj Praze pomoci další dialog s komisí. Její činitelé během setkání ukázali vstřícnost, dodal Bartoš.

Česko může z balíku o celkovém objemu na 800 miliard eur (téměř 20 bilionů korun) určeného na podporu ekonomik stižených koronavirovou krizí inkasovat více než 180 miliard korun. Loni v září již Praha obdržela prvních 23 miliard. Aby mohla začít čerpat i další peníze, musí nejprve vyřešit systémové nedostatky spojené s bojem proti střetům zájmů vrcholných politiků. Ty komise v Česku odhalila v souvislosti s případem bývalého premiéra Andreje Babiše, který byl podle bruselských auditorů ve střetu zájmů kvůli trvajícím vazbám na holding Agrofert, který vložil do svěřenských fondů.

Bartoš je po bruselských jednáních přesvědčen, že Česko několik zbývajících požadavků spojených s tímto tématem stihne splnit do poloviny roku, jak stanovila komise.

„Nemůžeme tady kvůli neúplné legislativě ohrožovat financování projektů, na které čeká celá Česká republika a na které je navázána řada reforem,“ řekl dnes Bartoš. Narážel mimo jiné na navrhované změny v zákoně o střetu zájmů, které počítají se zpřísněním zákazu vlastnictví médií nebo přijímání dotací a investičních pobídek.

Bartoš se dnes sešel s eurokomisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreiraovou a eurokomisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem. Bruselští činitelé podle něj dávali najevo vstřícnost, která by Česku mohla pomoci i při očekávaném obtížném plnění faktických kritérií vztahujících se na jednotlivé projekty financované z fondu. Komise mimo jiné požaduje, aby značná část peněz mířila do klimaticky šetrných či digitálních projektů. Podle Bartoše se však budou muset podrobnosti financování upravovat již jen kvůli tomu, že se v posledních měsících do jejich přípravy výrazně promítlo zvyšování cen.

„Pokud něco nebude z nějakého důvodu v danou chvíli stihnutelné, protože ta připravenost už vlastně v momentě převzetí vládní zodpovědnosti nebyla dobrá, tak z toho musíme najít cestu ven,“ prohlásil Bartoš s odkazem na to, že minulá vláda podle něj řadu projektů nepřipravila v souladu s požadavky komise. Česko však chce podle něj více než v minulých letech sázet na dialog s Bruselem. (ČTK)