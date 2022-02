Podívejte se, co vás v tištěném Deníku N čeká zítra:

– Co Putin řekl, co tím myslel a co už učinil

– Dezinformace jako příprava na útok

– Ruská armáda obsazuje nové země

– Ruská agrese mezi tématy prezidentského boje o Hrad

– Naši vojáci ustojí ruské provokace, říká ukrajinský velvyslanec

– Západní sankce by teď Rusko zasáhly tvrději

– Komentář: Nejde jen o to, co se stalo, důležité je i to, co ne

– Rušit daňové výjimky? Stát na tom může i tratit

– Okupace vyšla z vyslechnuté historky, říká režisér Michal Nohejl

– Jak si stojí Deník N na začátku roku 2022