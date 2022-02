Pojar: nejpozději zítra budou na Rusko uvaleny první sankce

Poradce premiéra Tomáš Pojar uvedl, že dnes, nejpozději zítra budou na Rusko uvaleny první sankce. „První reakce bude aplikování první části sankcí. Nebudou to všechny sankce, bude to první balík sankcí. Stane se to dnes, maximálně zítra,“ řekl v Českém rozhlase Plus.

Současně uvedl, že ještě večer si premiér Petr Fiala volal kvůli situaci na Ukrajině s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

„Téma je také, jak podpořit Ukrajinu i ekonomicky, v našem případě můžeme poskytnout humanitární pomoc, jsme připraveni i na další vojenskou pomoc, pokud to bude dávat smysl, ale to nyní na stole není. Zásadní kroky budou činěny v rámci EU a ve spolupráci s USA a Velkou Británií a NATO,“ dodal Pojar. (ČRo Plus)