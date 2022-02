„Jsme ve své vlastní zemi. Ničeho a nikoho se nebojíme,“ řekl ukrajinský velvyslanec při OSN Sergej Kyslycja. Ukrajina podle něj požaduje, aby Rusko zrušilo rozhodnutí o uznání povstaleckých území a vrátilo se k jednacímu stolu. (Guardian)

Ukraine's borders remain "unchangeable" regardless of Russia's recent actions, Kyiv's ambassador to UN says.

"The internationally recognized borders of Ukraine have been and will remain unchangeable regardless of any statements and actions by the Russian federation" pic.twitter.com/ceGLSpNzR5

