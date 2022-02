Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová‑Greenfieldová označila za nesmysl, že by ruské jednotky měly na východě Ukrajiny „zajišťovat mír“. „Je to nesmysl, víme, co jsou doopravdy zač,“ řekla na zasedání Rady bezpečnosti OSN.

VIDEO: Russia calling troops in Ukraine peacekeepers is 'nonsense': US.

"He (Putin) has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are": US ambassador to UN Linda Thomas-Greenfield pic.twitter.com/PB4iPDJDtX

