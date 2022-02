Otázka vstupu Ukrajiny do NATO je předem rozhodnutá, je to otázka času, řekl ruský prezident Putin. Byla by to podle něj přímá hrozba bezpečnosti Ruska. Možnosti náhlého útoku na Rusko se dle jeho slov rozšiřují, Ukrajina podle něj bude startovací plochou „pro útok“.