Generál Aleš Opata skončí v čele Generálního štábu Armády ČR. Radiožurnálu to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že výměna by se mohla odehrát do konce června. Opata armádu vedl od května 2018, jde o běžnou délku období. Dál podle ministryně pokračovat nechce. (iRozhlas)