Americký prezident Biden údajně ujistil Kreml, že Ukrajinu nikdo „zítra“ do NATO přijímat nehodlá, navíc je prý možné i moratorium na vstup do aliance. Řekl to sám ruský prezident Putin, podle nějž ale nejde o ústupek Západu, ale o součást plánu na postupné začlenění Ukrajiny do NATO. (RiaNovosti)