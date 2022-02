Část konvoje zůstala na Ruzyni, Česko opustí o den později

Část vojáků z amerického konvoje dnes zůstala přes den v kasárnách na pražské Ruzyni, do stanového tábora v Rančířově na Jihlavsku se vydají až ve večerních hodinách. Důvodem bylo zpoždění, které tato část konvoje nabrala ještě před příjezdem z Německa.

Hrozilo tak, že by kolem Prahy projížděla v dopravní špičce a způsobila dopravní komplikace. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česko tak poslední američtí vojáci opustí oproti plánům o den později, tedy v noci na středu.

Americký konvoj Českem projíždí od úterý, celkem se přes Českou republiku přesouvá asi 1200 vojáků s 500 kusy techniky. Míří ze své základny v Německu na cvičení na Slovensko. Většina vojáků už přes republiku přejela, zbývá jen poslední část o asi 200 vojácích a 85 kusech kolové techniky. Dvě její skupiny podle plánu dnes ráno dorazily do stanového tábora v Rančířově, odkud po odpočinku vyjedou večer na hranice se Slovenskem.

Třetí skupina ale měla podle Dvořákové po příjezdu z Německa značné zpoždění. Aby vojenská technika nezkomplikovala ve špičce dopravní situaci kolem Prahy, rozhodli se ji vojáci odklonit do ruzyňských kasáren. V nich vojáci počkají do večera, kdy se vydají na cestu do Rančířova. Ve stanovém táboře zůstanou do úterního večera. Na hraniční přechod v Břeclavi by tak měli dojet v noci na středu.

Podle Dvořákové americká jednotka splní zákonné požadavky a všichni vojáci opustí české území do 48 hodin od vstupu do země. Dodrží také termín do 26. února, který byl na přesun vyčleněn.

Americká armáda své jednotky přesunuje přes Českou republiku v rámci cvičení Saber Strike 2022. Trasa konvoje vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, po odpočinku pak opět po silnici I/38 na dálnici D1 a D2. Z Česka odjíždí přes břeclavský hraniční přechod. Z cvičení ze Slovenska se vrátí v druhé polovině března po stejné trase, k odpočinku opět využijí tábor v Rančířově. (ČTK)