Francouzské aerolinky Air France ruší úterní lety mezi Paříží a Kyjevem

Komentář Jana Kudláčka: Vtrhne ruská armáda na Donbas? Nebo na celou Ukrajinu? Kdy? Napětí a chaos kolem hrozby nové ruské invaze překrývají to hlavní: to, co Putina už roky motivuje a o co mu ve skutečnosti jde. Přitom to neskrývá a opakovaně nám to říká.