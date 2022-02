Čaputová: Je třeba vyvodit odpovědnost i vůči objednavatelům vraždy Kuciaka

Pro spravedlnost na Slovensku je potřeba, aby byla vyvozena odpovědnost i vůči objednavatelům vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová u příležitosti čtvrtého výročí vraždy dvojice.

Příští týden by soud v zemi měl opět projednat obžalobu vůči dvěma z původního počtu pěti stíhaných v případu Kuciakovy vraždy. Tři odsouzení v kauze, včetně vraha Kuciaka a Kušnírové, si již odpykávají dlouholeté tresty vězení.

„Byli zabiti proto, že Ján se ve své práci věnoval odhalování korupce a zneužívá moci. Byli zabiti proto, že se věnoval věcem, které jsou v zájmu náš všech,“ řekla Čaputová, která dnes dopoledne uctila památku Kuciaka a Kušnírové u jejich domu ve vesnici Velká Mača nedaleko Trnavy, ve kterém byli oba zastřeleni.

Po zmíněné vraždě se v zemi konaly mohutné demonstrace, které vyústily v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica. Jeho strana Směr-sociální demokracie pak v parlamentních volbách v roce 2020 utrpěla porážku a odešla do opozice.

„Před čtyřmi lety se většina společnosti spojila v požadavku za slušné a spravedlivé Slovensko. Tento požadavek je aktuální i dnes. V těchto dnech, v těchto týdnech prožíváme na Slovensku zvýšenou vlnu nenávisti, hněvu, verbálních útoků. I v případě Jána a Martiny fyzickému útoku na nich předcházely slovní vyhrůžky. Musíme to zastavit dříve, než bude pozdě,“ upozornila Čaputová. Slovenskou společnost i politiky v posledním období rozdělila například smlouva se Spojenými státy o obranné spolupráci, proti které se v zemi konaly i demonstrace.

Příští týden by v Kuciakova případu soud první instance měl znovu projednat obžalobu na podnikatele Mariana Kočnera a na Alenu Zsuzsovou. V původním líčení je zprostil obžaloby, nejvyšší soud tento verdikt ale loni zrušil. Podle žalobce si Kočner objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Zsuzsová podle obžaloby zločin zprostředkovala. Kočner i Zsuzsová byli dříve odsouzeni v jiných kauzách k dlouholetému trestu vězení. V Kuciakově případu slovenské soudy kromě vraha dříve potrestali i jeho pomocníka a zprostředkovatele tohoto zločinu. (ČTK)