Ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov prohlásil, že Rusko neplánuje vpád na Ukrajinu a Donbas pokládá za její součást. „Jsme na svém území. Zkuste si představit, že by Rusko požadovalo od USA nerozmísťovat své síly na Floridě…,“ řekl ambasador. (CBSnews)

'There is No Invasion': Russian Ambassador Denies Troops are Preparing to Move on Ukraine in Tense Interview With CBS's Margaret Brennan https://t.co/LEWiL7tQPE

— Mediaite (@Mediaite) February 20, 2022