Americký ministr zahraničí Antony Blinken potvrdil, že je připravený sejít se 24. února se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem za podmínky, že do té doby nezačne Rusko útočit na Ukrajinu.

V rozhovoru s ruskou televizí Dožď ministr řekl, že USA už v minulosti uvedly, že jsou připraveny jednat o tom, co lze udělat pro posílení bezpečnosti všech – Ruska, USA i Evropy. „Máme se setkat (s Lavrovem) dvacátého čtvrtého, koncem příštího týdne v Evropě. Předpokládá to ale, že Rusko do té doby nezaútočí na Ukrajinu,“ sdělil Blinken.

Řekl, že i prezident Joe Biden je připravený sejít se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, pokud se USA rozhodnou, že to bude přínosné.

Ministr řekl, že se Putin podle USA rozhodl k agresi proti Ukrajině, ale dokud se to nestane, bude se Washington pokoušet krizi řešit diplomacií.

Rusko má u ukrajinské hranice nejméně 150 tisíc vojáků a USA několik dní upozorňují na bezprostřední nebezpečí zahájení ruské invaze. Na východě Ukrajiny přibývá incidentů mezi proruskými separatisty a ukrajinskou armádou. Obě strany se vzájemně obviňují z útoků, separatisté na Donbasu ohlásili evakuaci civilistů a mobilizaci. (ČTK)