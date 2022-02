Shrnutí vývoje na ukrajinsko-ruských hranicích a v Donbasu: Rusko testovalo strategické nosiče jaderných zbraní, sílí informační válka, Západ varuje před největším střetem v Evropě od 90. let, separatisté hlásí „mobilizaci“.

Napjatá situace na rusko-ukrajinských hranicích se dál vyhrocuje – respektive extrémně vysoké napětí stále trvá. Proruští rebelové na východě země vyhlásili všeobecnou mobilizaci, zesílila intenzita střetů mezi povstalci a ukrajinskými silami a Rusko testovalo nosiče strategických jaderných zbraní.

Jako strategické se označují zbraně schopné nést mezikontinentální jaderné střely. V diplomatickém jazyce značí testování takových zbraní ruské odhodlání dále udržovat vysoké napětí a neochotu k ústupkům.

Rusko ale vyzkoušelo celou řadu zbraní – také hypersonické střely (tedy takové, které vysoce překonávají rychlost zvuku a jsou tak jen obtížně zničitelné během letu) i střely s plochou dráhou letu (které letí nízko nad terénem). Cvičení bylo očividnou demonstrací síly.

Na řízení cvičení dohlížel přímo prezident Putin za doprovodu běloruské hlavy státu Alexandra Lukašenka. Manévry kritizovaly USA.

Rusko má u hranic Ukrajiny podle západních zdrojů 150–190 tisíc vojáků. Přesná čísla nejsou jasná, záleží na tom, zda se do nich počítají i ruští vojáci v Bělorusku. Asi polovina z nich je podle západních zdrojů přímo v útočných pozicích – tedy schopných na povel okamžitě zaútočit bez dalších příprav.

Eskaluje také informační válka. Separatisté včera oznámili zahájení evakuace civilistů z Donbasu přes hranici do Ruska. Má jít o 700 tisíc lidí, což by byla nebývale rozsáhlá evakuace. Nyní uvádějí, že jich evakuovali asi 36 tisíc – tímto tempem by evakuace trvala kolem tří týdnů.

V Donbasu došlo k několika výbuchům včetně exploze a vznícení plynovodu, z čehož Rusko a separatisté viní ukrajinské síly.

Separatisté také mluví o mobilizaci, není ale zřejmé, o co přesně v jejich pojetí jde.

Pozorovatelé OBSE uvedli, že dramaticky narostl počet násilných incidentů na frontě mezi ukrajinskou armádou a Ruskem podporovanými separatisty. Podle Ukrajiny, která v bojích přišla o jednoho vojáka, jich za 24 hodin bylo 66, separatisté zase ohlásili asi 600 dělostřeleckých a minometných granátů vypálených protistranou.

Západní země se obávají, že každým dnem může vypuknout největší konflikt v Evropě nejméně od válek v bývalé Jugoslávii a Čečensku v 90. letech minulého století. I proto neustávají v diplomatickém tlaku na Moskvu, což bylo patrné i z řady vystoupení na mnichovské bezpečnostní konferenci.

Na té vystoupil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Budeme bránit svou zemi, s partnery, nebo bez nich,“ řekl.

Německo a Rakousko dnes kvůli rostoucímu napětí doporučily svým občanům pobývajícím na Ukrajině, aby zemi opustili. Prezident USA Joe Biden v pátek vyjádřil přesvědčení, že se jeho ruský protějšek Vladimir Putin již o invazi na Ukrajinu rozhodl. Rusko to popírá.

Je to nicméně Rusko, které v roce 2014 Ukrajinu vojensky napadlo, anektovalo poloostrov Krym a svou vojenskou pomocí udržuje separatistické „republiky“ na východě země, kde kyjevská vláda nemá moc.

Moskva obviňuje Kyjev z genocidy, chystaného útoku na oblasti ovládané separatisty a vyšetřuje údajný dopad dvojice ukrajinských dělostřeleckých granátů na své území.

Tvrdé kritiky se Rusku dostalo také na mnichovské bezpečností konferenci, kam Moskva na rozdíl od jiných let nevyslala své zástupce. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že více než sto tisíc ruských vojáků na hranicích s Ukrajinou nemá žádné ospravedlnění, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se zase nechala slyšet, že se Rusko snaží podkopat evropský systém bezpečnosti a zároveň porušuje i Chartu OSN, když používá hrozbu síly proti jinému státu.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová Moskvu stejně jako další řečníci varovala, že případná invaze na Ukrajinu povede k bezprecedentním sankcím. Hranice podle ní není možné měnit násilím. Podobně se vyjádřil i britský premiér Boris Johnson, podle něhož není možné dovolit opětovné zavedení sfér vlivu v Evropě ani změnu systému evropské bezpečnosti.

Harrisová, která stejně jako šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková varovala před dezinformacemi a provokacemi ze strany Moskvy, dnes také ujistila, že USA budou bránit členy NATO, pokud by některý z nich byl napaden. Šéf aliance Jens Stoltenberg vyjádřil přesvědčení, že současné kroky Ruska NATO posílí a povedou k přibližování Švédska a Finska k alianci.

Naopak čínský ministr zahraničí Wang I konstatoval, že NATO je produktem studené války, který je třeba adaptovat na současnou situaci. I on ale mírně „napomenul“ Rusko, když řekl, že musí být chráněna územní integrita a suverenita všech států.

Odborníci oslovení agenturou Reuters vyjádřili přesvědčení, že by Peking Moskvu v případě invaze na Ukrajinu podpořil diplomaticky a možná i ekonomicky, nikoliv ale vojensky.

Všichni západní řečníci na konferenci dnes znovu Moskvu vyzvali k dialogu. Pokračovat v něm v neděli s Putinem bude francouzský prezident Emmanuel Macron. Dnes se telefonicky spojili ministři zahraničí obou zemí. Ruský ministr Sergej Lavrov varoval, že ignorování ruských požadavků bude mít negativní dopady na stabilitu v Evropě i ve světě. (ČTK, Deník N)