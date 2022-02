Rusko se nesnaží jen podkopat evropský systém bezpečnosti, ale porušuje i Chartu OSN, řekla v Mnichově předsedkyně Evropské komise von der Leyenová.

We are facing a blatant attempt by Russia to rewrite the rules of our international system.

But we still hope that peace will prevail and that diplomacy will take us there.

This is how Europe supports this effort. #MSC2022 https://t.co/jikx9o20zw

