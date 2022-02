„V tuto chvíli jsem přesvědčen, že se rozhodl. Máme důvod si to myslet,“ odpověděl americký prezident Joe Biden na otázku, jestli se Putin rozhodl zaútočit na Ukrajinu. Rusko podle něj plánuje útok v nejbližších dnech. Biden zdůraznil, že stále existuje prostor pro diplomacii.

BREAKING: Biden says he's "convinced" that Putin has decided to invade Ukraine https://t.co/RjfiUp9WLT pic.twitter.com/6JbehMwGHe

— Bloomberg (@business) February 18, 2022