V blízkosti separatisty ovládaného Luhansku na východě Ukrajiny došlo k výbuchu ropovodu. Má se jednat o ropovod Družba. (Conflict News)

BREAKING: Multiple reports that a gas pipeline near separatist-controlled Luhansk in eastern Ukraine has exploded. pic.twitter.com/4bQloBGZ1S (video via @hochu_dodomu)

— Conflict News (@Conflicts) February 18, 2022