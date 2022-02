EU slíbila africkým zemím investice a vakcíny, chce pomoc s migrací

Evropská unie a africké země posílí spolupráci v boji proti pašování lidí a nelegální migraci, zároveň se však budou více snažit pomáhat zranitelným skupinám migrantů. EU také do poloviny roku poskytne Africe 450 milionů dávek vakcín proti covidu-19 a do roku 2027 investuje 150 miliard eur (3,6 bilionu korun).

Shodli se na tom dnes prezidenti a premiéři zemí EU s lídry států Africké unie ve společném prohlášení na závěr dvoudenního summitu. Někteří afričtí vůdci však dávali najevo, že jejich země potřebují více, než je připravena slíbit Evropa, která usiluje o vyvážení rostoucího čínského vlivu na kontinentu. Sporným tématem bylo například zrušení vakcínových patentů.

„Evropa ještě nikdy neměla globální investiční strategii a ještě nikdy jsme nepřišli s tak velkým a ambiciózním balíkem pro Afriku,“ řekla po dvoudenním jednání předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zmíněná částka je polovinou loni ohlášeného projektu Global Gateway (Globální brána), který má být protiváhou čínského celosvětového infrastrukturního projektu nové Hedvábné stezky. Nejde o nové peníze, ale o finance již obsažené v unijních fondech a dalších veřejných zdrojích, které má doplnit masivní příliv soukromých investic.

Lídři diskutovali o sérii potenciálních investičních projektů. EU podle šéfky komise hodlá peníze směrovat především do udržitelné energetiky, dopravy, digitalizace, zdravotnictví a vzdělání.

Evropské země naproti tomu chtěly africké státy přesvědčit, aby dělaly více proti převaděčství a aby se snažily bránit v cestách do Evropy lidem, kteří nemají nárok na azyl. „Zaměříme se na předcházení nelegální migraci, posílení spolupráce proti obchodování s lidmi a jejich pašování… a na dosažení efektivních zlepšení v návratech, opětovném přijetí a nové integraci (migrantů),“ uvádí společné prohlášení. Evropští lídři zároveň přislíbili posílení azylových systémů s cílem přijímat a integrovat lidi, kteří mají nárok na azyl. Obě strany se dohodly na „prohloubení spolupráce při hledání trvalých řešení pro ty žadatele o azyl, uprchlíky a zranitelné migranty, kteří potřebují mezinárodní ochranu“.

EU rovněž přislíbila do poloviny roku přidat k dosud poskytnutým téměř 150 milionům dávek covidových vakcín dvojnásobek tohoto množství, aby africké země dostaly celkem 450 milionů. Mnozí afričtí lídři kromě toho chtěli zrušení patentů na výrobu vakcín, které by usnadnilo jejich produkci na kontinentu. S tím však EU dlouhodobě nesouhlasí a nepovažuje to za účinné řešení aktuálního nedostatku očkovacích látek. (ČTK)